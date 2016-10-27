НБУ снизил учетную ставку до 14% годовых с 28 октября

"Правление Национального банка Украины приняло решение о снижении учетной ставки до 14% годовых с 28 октября 2016 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, дальнейшее смягчение монетарной политики "обусловлено снижением рисков для ценовой стабильности и согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах".