НБУ знизив облікову ставку до 14% річних з 28 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Національний банк України знизив облікову ставку до 14% річних з 28 жовтня, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.
“Правління Національного банку України прийняло рішення про зниження облікової ставки до 14% річних з 28 жовтня 2016 року”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у НБУ, подальше пом’якшення монетарної політики “обумовлено зниженням ризиків для цінової стабільності та узгоджується з необхідністю досягнення цілей щодо інфляції у 2017-2018 роках”.