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Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 1076 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

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НБУ знизив облікову ставку до 14% річних з 28 жовтня

НБУ знизив облікову ставку до 14% річних з 28 жовтня

Київ • УНН

 • 7464 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Національний банк України знизив облікову ставку до 14% річних з 28 жовтня, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.

“Правління Національного банку України прийняло рішення про зниження облікової ставки до 14% річних з 28 жовтня 2016 року”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у НБУ, подальше пом’якшення монетарної політики “обумовлено зниженням ризиків для цінової стабільності та узгоджується з необхідністю досягнення цілей щодо інфляції у 2017-2018 роках”.

Українські Національні Новини

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