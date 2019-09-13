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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 56712 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111037 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102888 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109975 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119522 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148212 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148618 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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НБУ возразил Дубинскому по миллионным выплатам акционеру Радикал Банка

НБУ возразил Дубинскому по миллионным выплатам акционеру Радикал Банка

Киев  •  УНН

 • 8273 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Национальный банк не возмещал акционеру Радикал Банка 129 млн грн. Об этом говорится в заявлении регулятора в ответ на заявление народного депутата, заместителя председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александра Дубинского 11 сентября по поводу таких выплат, передает УНН.

"11 сентября депутат Верховной Рады... Александр Дубинский сообщил в СМИ, что Нацбанк якобы заплатит в пользу ООО "Промышленная инновационная компания" (акционер Радикал Банка, владеющего 71% акций банка) 128,9 млн гривен возмещения имущественного ущерба в связи с решениями Хозяйственного суда города Киева от 4 марта и Северного апелляционного хозсуда от 29 мая... Учитывая указанное, сообщаем, что Нацбанк не возмещал акционеру Радикал Банка средства и никаких законных оснований для такого возмещения нет", - говорится в заявлении НБУ.

По данным регулятора, 27 августа Кассационный хозсуд в составе Верховного Суда частично удовлетворил кассационную жалобу Нацбанка, отменил решение Хозяйственного суда города Киева от 4 марта и Северного апелляционного хозсуда от 29 мая, направив дело на новое рассмотрение в Хозсуд Киева.

"Верховный Суд указал, что судами предыдущих инстанций не установлено прямой причинно-следственной связи между постановлением правления НБУ № 452/БТ от 9 июля 2015 года "Об отнесении ПАО "Радикал Банк" к неплатежеспособным" и ограничением прав истца на управлением банком", - говорится в частности в заявлении.

В то же время, как сообщается, правление НБУ 27 июня приняло решение о формировании обеспечения под возможные будущие обязательства Нацбанка в этом судебном деле в размере 128,9 млн грн. "Однако подчеркиваем, что формирование обеспечения под возможные будущие обязательства не является возмещением материального ущерба. Национальный банк уверен в своей правовой позиции и ожидает беспристрастного рассмотрения этого дела судом первой инстанции", - подытожили в регуляторе.

Напомним, Фонд гарантирования начал ликвидацию ПАО "Радикал Банк" в ноябре 2015 года.

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