НБУ возразил Дубинскому по миллионным выплатам акционеру Радикал Банка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Национальный банк не возмещал акционеру Радикал Банка 129 млн грн. Об этом говорится в заявлении регулятора в ответ на заявление народного депутата, заместителя председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александра Дубинского 11 сентября по поводу таких выплат, передает УНН.
"11 сентября депутат Верховной Рады... Александр Дубинский сообщил в СМИ, что Нацбанк якобы заплатит в пользу ООО "Промышленная инновационная компания" (акционер Радикал Банка, владеющего 71% акций банка) 128,9 млн гривен возмещения имущественного ущерба в связи с решениями Хозяйственного суда города Киева от 4 марта и Северного апелляционного хозсуда от 29 мая... Учитывая указанное, сообщаем, что Нацбанк не возмещал акционеру Радикал Банка средства и никаких законных оснований для такого возмещения нет", - говорится в заявлении НБУ.
По данным регулятора, 27 августа Кассационный хозсуд в составе Верховного Суда частично удовлетворил кассационную жалобу Нацбанка, отменил решение Хозяйственного суда города Киева от 4 марта и Северного апелляционного хозсуда от 29 мая, направив дело на новое рассмотрение в Хозсуд Киева.
"Верховный Суд указал, что судами предыдущих инстанций не установлено прямой причинно-следственной связи между постановлением правления НБУ № 452/БТ от 9 июля 2015 года "Об отнесении ПАО "Радикал Банк" к неплатежеспособным" и ограничением прав истца на управлением банком", - говорится в частности в заявлении.
В то же время, как сообщается, правление НБУ 27 июня приняло решение о формировании обеспечения под возможные будущие обязательства Нацбанка в этом судебном деле в размере 128,9 млн грн. "Однако подчеркиваем, что формирование обеспечения под возможные будущие обязательства не является возмещением материального ущерба. Национальный банк уверен в своей правовой позиции и ожидает беспристрастного рассмотрения этого дела судом первой инстанции", - подытожили в регуляторе.
Напомним, Фонд гарантирования начал ликвидацию ПАО "Радикал Банк" в ноябре 2015 года.