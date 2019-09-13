НБУ заперечив Дубінському щодо мільйонних виплат акціонеру Радикал Банку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Національний банк не відшкодовував акціонеру Радикал Банку 129 млн грн. Про це йдеться у заяві регулятора у відповідь на заяву народного депутата, заступника голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський 11 вересня з приводу таких виплат, передає УНН.
"11 вересня депутат Верховної Ради... Олександр Дубінський повідомив у ЗМІ, що Нацбанк нібито сплатить на користь ТОВ "Промислова інноваційна компанія" (акціонер Радикал Банку, що володіє 71% акцій банку) 128,9 млн гривень відшкодування майнової шкоди у зв’язку з рішеннями Госпсуду міста Києва від 4 березня та Північного апеляційного госпсуду від 29 травня... З огляду на зазначене, повідомляємо, що Нацбанк не відшкодовував акціонеру Радикал Банку кошти та жодних законних підстав для такого відшкодування немає", - сказано у заяві НБУ.
За даними регулятора, 27 серпня Касаційний госпсуд у складі Верховного Суду частково задовольнив касаційну скаргу Нацбанку, скасував рішення Госпсуду міста Києва від 4 березня та Північного апеляційного госпсуду від 29 травня, направивши справу на новий розгляд до Госпсуду Києва.
"Верховний Суд вказав, що судами попередніх інстанцій не встановлено прямого причинно-наслідкового зв'язку між постановою правління НБУ № 452/БТ від 9 липня 2015 року "Про віднесення ПАТ "Радикал Банк" до неплатоспроможних" та обмеженням прав позивача на управлінням банком", - сказано зокрема у заяві.
Водночас, як повідомляється, правління НБУ 27 червня ухвалило рішення про формування забезпечення під імовірні майбутні зобов’язання Нацбанку за цією судовою справою у 128,9 млн грн. "Однак наголошуємо, що формування забезпечення під імовірні майбутні зобов’язання не є відшкодуванням матеріальної шкоди. Національний банк впевнений у своїй правові позиції і очікує на неупереджений розгляд цієї справи судом першої інстанції", - підсумували у регуляторі.
Нагадаємо, Фонд гарантування розпочав ліквідацію ПАТ "Радикал Банк" у листопаді 2015 року.