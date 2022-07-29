НБУ запретил обменникам размещать данные о курсе валют на улицах

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«С целью минимизации спекуляций и создания действительно конкурентной среды НБУ ужесточает требования к небанковским учреждениям по организации торговли наличной валютой. Во-первых, информация об установленных курсах купли и продажи иностранных валют должна предоставляться населению в стандартизированном виде в четко определенном формате – копии приказа (распоряжения) об установлении курсов купли и продажи иностранных валют. Эта информация будет размещаться исключительно в кассах учреждений и структурных подразделений», - говорится в сообщении.

Детали

В то же время сообщается, что небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи запрещается осуществлять информирование об установленных курсах покупки и продажи иностранных валют вне касс учреждений и их структурных подразделений, привлекая к ним дополнительное чрезмерное внимание любыми цифровыми значениями или символами.

Во-вторых, возобновлена ​​обязанность представления учреждениями информации в Реестр помещений, в которых совершаются валютные операции, предусматривающие использование наличных денег в национальной или иностранной валютах.

В-третьих, для контроля за соблюдением небанковскими финансовыми учреждениями и операторами почтовой связи порядка осуществления валютных операций и обеспечения безопасности в период действия военного положения процесс купли-продажи валют должен осуществляться с обязательным ведением видеонаблюдения. Кроме того, выдвигается ряд требований к помещениям, где осуществляется покупка и продажа валютных ценностей. В частности, в целях повышения безопасности центробанк пересмотрит технические требования к кассам.

«В-четвертых, для усиления контроля соблюдения требований по осуществлению покупки и продажи валют исключительно с применением регистраторов расчетных операций (РРО) информация об используемых РРО будет передаваться в Национальный банк. Это позволит усилить налоговую дисциплину. Соответствующие небанковские учреждения уклоняются и практически не платят налог на прибыль. Так, уплаченный налог на прибыль таких компаний составляет всего 0,00185% от объема купленной ими валюты или около 7 млн грн в год на весь рынок. По оценкам НБУ, в первом полугодии 2022 года средняя сумма налога на прибыль, уплаченная одним подразделением соответствующих небанковских учреждений, составляла 165 гривен в месяц», - отмечается в сообщении.

Сообщается, что изменения не касаются банков, поскольку на сегодняшний день практически не зафиксировано ими злоупотреблений в сфере осуществления торговли валютными ценностями в наличной форме. Однако в случае обнаружения таких злоупотреблений аналогичное регулирование будет введено и для банковских учреждений.

Дополнение

Национальный банк Украины впервые с 24 февраля поднял официальный курс гривны к доллару США – на 25% до 36,5686 грн/долл.

Нацбанк с 21 мая отменил ограничения на курс продажи валюты для банков.