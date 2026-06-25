Курс валют на 25 июня: доллар и евро продолжили падение

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 44,8685 грн/долл., укрепив гривну за день на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 25 июня на уровне 50,8809 грн/евро, еще больше укрепив гривну - за день еще на 22 копейки.

Согласно данным на профильных сайтах на утро четверга:

в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,58 грн при покупке и 45,12 грн при продаже, евро - 50,74 грн и 51,41 грн соответственно;

в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,85 грн при покупке и 44,95 грн при продаже, евро - по 51,20 грн и 51,45 грн соответственно.

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