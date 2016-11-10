НБУ выступил за изменение законодательства в сфере перевода средств

НБУ также выразил благодарность народным депутатам за внесение законопроекта об изменениях в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования перевода средств.

"Необходимость законодательных изменений в сфере платежных систем обусловлена ​​потребностью в имплементации норм европейского права и стремительным развитием платежного рынка как в Украине, так и в мире", - отметил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Сергей Шацкий.

Он отметил, что этот законопроект является результатом совместной работы народных депутатов, Нацбанка Украины и участников платежного рынка.

По его словам, принятие этого законопроекта позволит:

- установить одинаковые подходы для начала деятельности в Украине участников платежных систем (как резидентов, так и нерезидентов) и создать условия для выхода международных провайдеров интернет-расчетов на платежный рынок Украины;

- упорядочить деятельность небанковских финансовых учреждений на рынке платежных услуг, в частности, предоставить им право осуществлять выпуск электронных денег и иметь коммерческих агентов;

- усовершенствовать регулирование платежных систем и порядок осуществления оверсайта платежной инфраструктуры;

- банкам Украины - открывать счета юридическим лицам-нерезидентам;

- резидентам Украины использовать электронные деньги, выпущенные нерезидентами, для осуществления переводов и расчетов за товары (работы, услуги) в сети Интернет.

"Мы надеемся, что такие шаги будут способствовать удовлетворению требований участников рынка платежных услуг, а также потребностей физических лиц на получение ими переводов", - пояснил Сергей Шацкий.