НБУ виступив за зміну законодавства у сфері переказу коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Національний банк України вказав на необхідність законодавчих змін у сфері регулювання діяльності платіжних систем, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.
НБУ також висловив вдячність народним депутатам за внесення законопроекту стосовно змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання переказу коштів.
"Необхідність законодавчих змін у сфері платіжних систем зумовлена потребою в імплементації норм європейського права та стрімким розвитком платіжного ринку як в Україні, так і у світі", – зазначив директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Сергій Шацький.
Він наголосив, що цей законопроект є результатом спільної роботи народних депутатів, Нацбанку України та учасників платіжного ринку.
За його словами, прийняття цього законопроекту дасть змогу:
- встановити однакові підходи для започаткування діяльності в Україні учасників платіжних систем (як резидентів, так і нерезидентів) та створити умови для виходу міжнародних провайдерів інтернет-розрахунків на платіжний ринок України;
- упорядкувати діяльність небанківських фінансових установ на ринку платіжних послуг, зокрема, надати їм право здійснювати випуск електронних грошей та мати комерційних агентів;
- удосконалити регулювання платіжних систем та порядок здійснення оверсайту платіжної інфраструктури;
- банкам України – відкривати рахунки юридичним особам-нерезидентам;
- резидентам України використовувати електронні гроші, випущені нерезидентами, для здійснення переказів та розрахунків за товари (роботи, послуги) в мережі Інтернет.
"Ми сподіваємося, що такі кроки сприятимуть задоволенню вимог учасників ринку платіжних послуг, а також потреб фізичних осіб щодо отримання ними переказів", – пояснив Сергій Шацький.