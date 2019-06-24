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НБУ отмечает рост объемов ипотечного кредитования

Киев • УНН

 • 9159 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Спрос на жилье постепенно растет. Несколько выросли и объемы ипотечного кредитования. Хотя этого еще недостаточно. Об этом говорится в июньском отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, передает УНН.

НБУ отмечает рост объемов ипотечного кредитования

Спрос на жилье постепенно растет с низкого уровня.

"По данным нотариусов, в прошлом году количество сделок купли-продажи жилья увеличилась на 8,3% г/г, а в I квартале 2019 - на 5,0% г/г. Рост спроса остановил многолетнюю тенденцию снижения цен на жилье в долларовом эквиваленте: на конец марта на первичном рынке они остались на прошлогоднем уровне (в гривне увеличились на 3,5% г/г), а на вторичном - выросли на 3,5% г/г", - сообщили в НБУ.

Оживленный спрос обусловлен преимущественно ростом доходов населения, объясняется в отчете.

"Ведь, по оценкам участников рынка, кредиты банков финансируют лишь менее 7-8% сделок первичной продажи жилья, а на вторичном рынке эта доля еще ниже. Этот сегмент понемногу развивается: за I квартал 2019 года было выдано 583 млн грн (+ 5,4% г/г) новых ипотечных кредитов физическим лицам", - говорится в отчете.

Как сообщал УНН, на данный момент три четверти сделок на рынке жилой недвижимости приходится на первичку. Этому способствуют не только новые коммуникации, энергосберегающие технологии, стоимость, но и финансовые инструменты, которые сегодня предлагают застройщики. Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня, не имея полной суммы, или купить квартиру большей площади.

В том числе крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает рассрочку с первым взносом от 30 до 50%. Оставшуюся сумму расписывают на выплату равными частями до ввода дома в эксплуатацию. Но следует помнить, что сумма остатка не фиксируется, если в течение строительства будет расти стоимость "квадрата", то увеличится и выплата по рассрочке.

В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования, например, "Киевгорстрой" предлагает на выбор программы с различными банками. Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру - в размере от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.

Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.

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