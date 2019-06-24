НБУ відзначає зростання обсягів іпотечного кредитування
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Попит на житло поступово зростає. Дещо зросли і обсяги іпотечного кредитування. Хоча цього ще недостатньо. Про це йдеться в червневому звіті Національного банку України про фінансову стабільність, передає УНН.
Попит на житло поступово зростає з низького рівня.
“За даними нотаріусів, торік кількість угод купівлі-продажу житла збільшилась на 8,3% р/р, а в І кварталі 2019 року — на 5,0% р/р. Зростання попиту зупинило кількарічну тенденцію зниження цін на житло в доларовому еквіваленті: на кінець березня на первинному ринку вони залишилися на минулорічному рівні (у гривні збільшилися на 3,5% р/р), а на вторинному — зросли на 3,5% р/р”, — повидомілі у НБУ.
Жвавіший попит зумовлений переважно зростанням доходів населення, пояснюється в звіті.
“Адже, за оцінками учасників ринку, кредити банків фінансують лише менше 7–8% угод первинного продажу житла, на вторинному ринку ця частка ще нижча. Цей сегмент потроху розвивається: за І квартал 2019 року було видано 583 млн грн (+5,4% р/р) нових іпотечних кредитів фізичним особам”, — йдеться у звіті.
Як повідомляв УНН, на даний момент три чверті угод на ринку житлової нерухомості припадає на первинку. Цьому сприяють не тільки нові комунікації, енергозберігаючі технології, вартість, а й фінансові інструменти, які сьогодні пропонують забудовники. Інвестори все активніше користуються такими фінансовими інструментами, як розстрочка від забудовника або іпотека, адже це дає можливість придбати житло вже сьогодні, не маючи повної суми, або купити квартиру більшої площі.
У тому числі найбільший столичний забудовник “Київміськбуд” пропонує розстрочку з першим внеском від 30 до 50%. Решту суми розписують на виплату рівними частинами до введення будинку в експлуатацію. Але слід пам’ятати, що сума залишку не фіксується, якщо протягом будівництва буде рости вартість “квадрата”, то збільшиться і виплата по розстрочці.
В інтересах інвесторів забудовники розвивають партнерські програми іпотечного кредитування, наприклад, “Київміськбуд” пропонує на вибір програми з різними банками. Загальні умови отримання іпотеки: перший внесок за квартиру — в розмірі від 30 до 50%; підтвердження своєї фінансової спроможності.
Всього ж в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють в сфері іпотечного кредитування, і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, вибираючи тільки надійних.