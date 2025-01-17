НБУ увеличил штраф за нарушения в платежных услугах
Киев • УНН
Национальный банк Украины обновил порядок надзора за объектами платежной инфраструктуры и увеличил размер штрафов за нарушения. Установлены новые правила рассмотрения дел и четкие сроки административных процедур.
Национальный банк Украины обновил порядок предъявления требований и применения мер воздействия к объектам надзора платежной инфраструктуры и увеличил штрафы за нарушения в платежных услугах.
Об этом сообщили на официальном сайте Национального банка Украины, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, целью обновления является приведение этого порядка в соответствие с актуальными требованиями законодательства. Среди основных изменений Национальный банк уточнил перечень объектов, которые курируются НБУ.
В частности, туда входят поставщики платежных услуг и эмитенты (те, кто выпускают) электронных денег.
Также увеличился размер штрафа, который может накладываться на объект надзора НБУ, в случае выявления с его стороны нарушений законодательства Украины о платежных услугах.
Кроме того, НБУ определил более четко термин «существенные ошибки» при подаче статистической отчетности в Национальный банк.По новым правилам, в соответствии с законодательством, Национальный банк Украины установил:
1. Если объект надзора не выполнит требования или решения НБУ, то банк сможет повторно применить к нему меры воздействия, даже если уже накладывал наказание ранее.
2. Начало административного дела по нарушениям со стороны объекта теперь четко определено конкретной датой.
3. Решение о штрафе вступает в силу с момента, когда его официально доведут до сведения нарушителя.
4. Представителей объектов платежной инфраструктуры будут вызывать на рассмотрение дела минимум за два дня до заседания.
5. Установлен четкий порядок рассмотрения обращений и заявлений во время административных процедур.
6. Регламентированы правила обмена документами и фиксации материалов дела, чтобы сделать процесс более прозрачным и понятным.
Напомним
Национальный банк Украины опроверг информацию о блокировании банковских счетов за частое снятие наличных. Банки осуществляют проверку клиентов только в рамках законодательства по финансовому мониторингу.