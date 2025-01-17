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НБУ увеличил штраф за нарушения в платежных услугах

НБУ увеличил штраф за нарушения в платежных услугах

Киев  •  УНН

 • 9927 просмотра

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Национальный банк Украины обновил порядок надзора за объектами платежной инфраструктуры и увеличил размер штрафов за нарушения. Установлены новые правила рассмотрения дел и четкие сроки административных процедур.

Национальный банк Украины обновил порядок предъявления требований и применения мер воздействия к объектам надзора платежной инфраструктуры и увеличил штрафы за нарушения  в платежных услугах.

Об этом сообщили на официальном сайте Национального банка Украины, пишет УНН.

Детали 

Как сообщается, целью обновления является приведение этого порядка в соответствие с актуальными требованиями законодательства. Среди основных изменений Национальный банк уточнил перечень объектов, которые курируются НБУ.

В частности, туда входят поставщики платежных услуг и эмитенты (те, кто выпускают) электронных денег.

Также увеличился размер штрафа, который может накладываться на объект надзора НБУ, в случае выявления с его стороны нарушений законодательства Украины о платежных услугах.

Кроме того, НБУ определил более четко термин «существенные ошибки» при подаче статистической отчетности в Национальный банк.По новым правилам, в соответствии с законодательством, Национальный банк Украины установил: 

1. Если объект надзора не выполнит требования или решения НБУ, то банк сможет повторно применить к нему меры воздействия, даже если уже накладывал наказание ранее. 

2. Начало административного дела по нарушениям со стороны объекта теперь четко определено конкретной датой. 

3. Решение о штрафе вступает в силу с момента, когда его официально доведут до сведения нарушителя. 

4. Представителей объектов платежной инфраструктуры будут вызывать на рассмотрение дела минимум за два дня до заседания. 

5. Установлен четкий порядок рассмотрения обращений и заявлений во время административных процедур.

6. Регламентированы правила обмена документами и фиксации материалов дела, чтобы сделать процесс более прозрачным и понятным.

Напомним 

Национальный банк Украины опроверг информацию о блокировании банковских счетов за частое снятие наличных. Банки осуществляют проверку клиентов только в рамках законодательства по финансовому мониторингу.

Алина Волянская

Алина Волянская

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
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