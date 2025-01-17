НБУ збільшив штраф за порушення у платіжних послугах

ukenru
Ексклюзив
14:47 • 409 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 16126 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 44768 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 103047 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 129315 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 126886 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 144345 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173187 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220084 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176278 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 102920 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 108682 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 141729 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 124880 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 101672 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:47 • 308 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 37283 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 196855 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 194786 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 326090 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 12218 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 16494 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 65338 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 93619 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 89887 перегляди
Актуальне
НБУ збільшив штраф за порушення у платіжних послугах

НБУ збільшив штраф за порушення у платіжних послугах

Київ • УНН

 • 26649 перегляди

Національний банк України оновив порядок нагляду за об'єктами платіжної інфраструктури та збільшив розмір штрафів за порушення. Встановлено нові правила розгляду справ та чіткі терміни адміністративних процедур.

Національний банк України оновив порядок пред’явлення вимог та застосування заходів впливу до об’єктів нагляду платіжної інфраструктури та збільшив штрафи за порушення  у платіжних послугах.

Про це повідомили на офіційному сайті Національного банку України, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляється, метою оновлення є приведення цього порядку у відповідність до актуальних вимог законодавства. Серед основних змін Національний банк уточнив перелік об’єктів, які наглядаються НБУ.

Зокрема, туди входять надавачі платіжних послуг та емітенти (ті, хто випускають) електронних грошей.

Також збільшився розмір штрафу, що може накладатися на об’єкт нагляду НБУ, в разі виявлення з його боку порушень законодавства України про платіжні послуги.

Крім того, НБУ визначив більш чітко термін "суттєві помилки" при поданні статистичної звітності до Національного банку.За новими правилами, відповідно до законодавства, Національний банк України встановив: 

1. Якщо об’єкт нагляду не виконає вимоги чи рішення НБУ, то банк зможе повторно застосувати до нього заходи впливу, навіть якщо вже накладав покарання раніше. 

2. Початок адміністративної справи щодо порушень з боку об’єкта тепер чітко визначений конкретною датою. 

3. Рішення про штраф набирає чинності з моменту, коли його офіційно доведуть до відома порушника. 

4. Представників об’єктів платіжної інфраструктури викликатимуть на розгляд справи щонайменше за два дні до засідання. 

5. Встановлено чіткий порядок розгляду звернень та заяв під час адміністративних процедур.

6. Регламентовано правила обміну документами та фіксації матеріалів справи, щоб зробити процес прозорішим і зрозумілішим.

Нагадаємо 

Національний банк України заперечив інформацію про блокування банківських рахунків за часте зняття готівки. Банки здійснюють перевірку клієнтів лише в межах законодавства з фінансового моніторингу.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Економіка
natsionalnyi-bank-ukrainyНаціональний банк України
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами