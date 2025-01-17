НБУ збільшив штраф за порушення у платіжних послугах
Київ • УНН
Національний банк України оновив порядок нагляду за об'єктами платіжної інфраструктури та збільшив розмір штрафів за порушення. Встановлено нові правила розгляду справ та чіткі терміни адміністративних процедур.
Національний банк України оновив порядок пред’явлення вимог та застосування заходів впливу до об’єктів нагляду платіжної інфраструктури та збільшив штрафи за порушення у платіжних послугах.
Про це повідомили на офіційному сайті Національного банку України, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, метою оновлення є приведення цього порядку у відповідність до актуальних вимог законодавства. Серед основних змін Національний банк уточнив перелік об’єктів, які наглядаються НБУ.
Зокрема, туди входять надавачі платіжних послуг та емітенти (ті, хто випускають) електронних грошей.
Також збільшився розмір штрафу, що може накладатися на об’єкт нагляду НБУ, в разі виявлення з його боку порушень законодавства України про платіжні послуги.
Крім того, НБУ визначив більш чітко термін "суттєві помилки" при поданні статистичної звітності до Національного банку.За новими правилами, відповідно до законодавства, Національний банк України встановив:
1. Якщо об’єкт нагляду не виконає вимоги чи рішення НБУ, то банк зможе повторно застосувати до нього заходи впливу, навіть якщо вже накладав покарання раніше.
2. Початок адміністративної справи щодо порушень з боку об’єкта тепер чітко визначений конкретною датою.
3. Рішення про штраф набирає чинності з моменту, коли його офіційно доведуть до відома порушника.
4. Представників об’єктів платіжної інфраструктури викликатимуть на розгляд справи щонайменше за два дні до засідання.
5. Встановлено чіткий порядок розгляду звернень та заяв під час адміністративних процедур.
6. Регламентовано правила обміну документами та фіксації матеріалів справи, щоб зробити процес прозорішим і зрозумілішим.
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