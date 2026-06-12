НБУ установил официальный курс валют на 12 июня: доллар и евро синхронно подешевели

По состоянию на пятницу, 12 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,93 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 44,98 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,84. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,9256 грн (-5 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,8352 грн (-5 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,1888 грн. (-2 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

в банках доллар торгуется по курсу 44,75-45,22 грн, евро по 51,65-52,32 грн, злотый по 11,80-12,40 грн;

на межбанке курсы составляют 44,88-44,41 грн/долл. и 51,76-51,78 грн/евро.

Напомним

В мае 2026 года годовая инфляция в Украине замедлилась до 8,2%. Больше всего подорожали фрукты на 11,1%, тогда как цены на яйца упали на 15,3%.

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