НБУ в 5 раз увеличил объемы эмиссии гривны - Данилишин

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 15177 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 32213 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 70173 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 132967 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 139553 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 202360 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 198145 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 415875 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 230371 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 521621 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3м/с
72%
Популярные новости

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 31751 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 23367 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 16241 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 21014 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 17939 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 167681 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 154973 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 242207 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 415875 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 521621 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 70173 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 51951 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 50220 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 56824 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 87187 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

НБУ в 5 раз увеличил объемы эмиссии гривны - Данилишин

Киев • УНН

 • 40582 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Национальный банк Украины провел в прошлом году рекордную эмиссию через выкуп валюты на межбанке — почти на 200 млрд грн (против приобретенных почти 8 млрд долларов). Об этом пишет УНН со ссылкой на портал нардепа Александра Дубинского, что приводит слова главы Совета НБУ Богдана Данилишина.

НБУ в 5 раз увеличил объемы эмиссии гривны - Данилишин

По данным издания, это составляет сумму в пять раз больше, чем годовые объемы предыдущих лет.

“Цифры впечатляют, особенно когда понимаешь, что 70 млрд грн было эмитировано только за один декабрь 2019 года. Для сравнения: в 2016-2018 годы через канал выкупа валюты на межбанковском валютном рынке было эмитировано в 40 млрд грн в год. В последние раз такие значительные объемы эмиссии НБУ осуществлял в 2014 году через выкуп ОВГЗ”, — подчеркнул Данилишин.

“Какие это может иметь последствия учитывая, что ВВП растет медленно, промышленность „падает“? В настоящее время трудно прогнозировать, но хорошего это мало принесет”, — сказал Данилишин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Председатель Совета НБУ: по итогам прошлого года Украина может увеличить свой ВВП на 3,5%

Издание пишет, что Данилишин отметил, что при размещении депозитных сертификатов Нацбанк мобилизовал 152 млрд грн:

  • сроком на 14 дней — 93,2 млрд грн (привлечено 27 декабря);
  • сроком на 1 день — 58,7 млрд грн (в последний рабочий день года, 28 декабря).

“Существенный рост объемов привлечения гривневой ликвидности на депозитные сертификаты могут повлиять на перечисление прибыли в государственный бюджет в 2020 году через механизм формирования общих резервов в капитале в размере 10%”, — пояснил глава Совета НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предприятия планируют повышать зарплаты работникам — НБУ

“По состоянию на 31.12.2018 объем привлеченных депозитных сертификатов НБУ составлял 62 млрд грн. Таким образом, формирование общих резервов капитала по результатам 2019 под влиянием фактора роста депозитных сертификатов составит +9 млрд грн (152 млрд грн — 62 млрд грн) * 10%), что уменьшит объем прибыли к распределению в государственный бюджет Украины на соответствующую сумму”, — резюмировал Богдан Данилишин.

Напомним, по данным НБУ бизнес в течение года ожидает курс на уровне 27,43 грн/доллар.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,029.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,794.46