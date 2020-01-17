НБУ в 5 раз увеличил объемы эмиссии гривны - Данилишин
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Национальный банк Украины провел в прошлом году рекордную эмиссию через выкуп валюты на межбанке — почти на 200 млрд грн (против приобретенных почти 8 млрд долларов). Об этом пишет УНН со ссылкой на портал нардепа Александра Дубинского, что приводит слова главы Совета НБУ Богдана Данилишина.
По данным издания, это составляет сумму в пять раз больше, чем годовые объемы предыдущих лет.
“Цифры впечатляют, особенно когда понимаешь, что 70 млрд грн было эмитировано только за один декабрь 2019 года. Для сравнения: в 2016-2018 годы через канал выкупа валюты на межбанковском валютном рынке было эмитировано в 40 млрд грн в год. В последние раз такие значительные объемы эмиссии НБУ осуществлял в 2014 году через выкуп ОВГЗ”, — подчеркнул Данилишин.
“Какие это может иметь последствия учитывая, что ВВП растет медленно, промышленность „падает“? В настоящее время трудно прогнозировать, но хорошего это мало принесет”, — сказал Данилишин.
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Издание пишет, что Данилишин отметил, что при размещении депозитных сертификатов Нацбанк мобилизовал 152 млрд грн:
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- сроком на 14 дней — 93,2 млрд грн (привлечено 27 декабря);
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- сроком на 1 день — 58,7 млрд грн (в последний рабочий день года, 28 декабря).
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“Существенный рост объемов привлечения гривневой ликвидности на депозитные сертификаты могут повлиять на перечисление прибыли в государственный бюджет в 2020 году через механизм формирования общих резервов в капитале в размере 10%”, — пояснил глава Совета НБУ.
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“По состоянию на 31.12.2018 объем привлеченных депозитных сертификатов НБУ составлял 62 млрд грн. Таким образом, формирование общих резервов капитала по результатам 2019 под влиянием фактора роста депозитных сертификатов составит +9 млрд грн (152 млрд грн — 62 млрд грн) * 10%), что уменьшит объем прибыли к распределению в государственный бюджет Украины на соответствующую сумму”, — резюмировал Богдан Данилишин.
Напомним, по данным НБУ бизнес в течение года ожидает курс на уровне 27,43 грн/доллар.