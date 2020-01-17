НБУ в 5 раз увеличил объемы эмиссии гривны - Данилишин

КИЕВ. 17 января. УНН. Национальный банк Украины провел в прошлом году рекордную эмиссию через выкуп валюты на межбанке — почти на 200 млрд грн (против приобретенных почти 8 млрд долларов). Об этом пишет УНН со ссылкой на портал нардепа Александра Дубинского, что приводит слова главы Совета НБУ Богдана Данилишина.