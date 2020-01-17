Підприємства планують підвищувати зарплати працівникам - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Протягом найближчого року більшість опитаних підприємств в Україні планують підвищувати заробітні плати своїм працівникам. Про це з посиланням на дані опитування керівників компаній, якепроводилося у IV кварталі 2019 року, повідомляє пресслужба НБУ, передає УНН.
"Збільшується кількість компаній (69,2%), які планують підвищувати зарплати своїм працівникам упродовж наступних 12 місяців. Натомість лише 2,2% компаній планує скоротити заробітну плату", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, найвищі очікування у підприємств переробної промисловості, а в регіональному розрізі – у підприємств Житомирської та Тернопільської областей.
Опитування проводилося з 4 грудня 2019 до 3 січня 2020 року. В опитуванні взяли участь 697 підприємств із 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької і Луганської областей).
Нагадаємо, за даними НБУ, бізнес протягом року очікує курс на рівні 27,43 грн/долар.