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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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НБУ: бізнес протягом року очікує курс на рівні 27,43 грн/долар

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Очікування бізнесу щодо курсу гривні в України поліпшилися - протягом року він очікується на рівні 27,43 грн/долар. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані опитування Національного банку України.

НБУ: бізнес протягом року очікує курс на рівні 27,43 грн/долар

"Очікування щодо курсу гривні продовжили поліпшуватися. Так, упродовж наступних 12 місяців бізнес очікує курс на рівні 27,43 грн/дол. США," - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у попередньому кварталі цей показник становив 27,96 грн/дол. США.

"Майже половина компаній – 44,1% – уважає, що курс не перевищить 27,00 грн/дол. США", - додали у НБУ.

Опитування проводилося з 4 грудня 2019 до 3 січня 2020 року. В опитуванні взяли участь 697 підприємств із 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької і Луганської областей).

Нагадаємо, на 17 січня офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,09 грн/долар.

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