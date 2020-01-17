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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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НБУ: бизнес в течение года ожидает курс на уровне 27,43 грн/доллар

Киев • УНН

 • 10705 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Ожидания бизнеса относительно курса гривны в Украине улучшились - в течение года он ожидается на уровне 27,43 грн/доллар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные опроса Национального банка Украины.

НБУ: бизнес в течение года ожидает курс на уровне 27,43 грн/доллар

"Ожидания относительно курса гривны продолжили улучшаться. Так, в течение следующих 12 месяцев бизнес ожидает курс на уровне 27,43 грн/долл.", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в предыдущем квартале этот показатель составлял 27,96 грн/долл. США.

"Почти половина компаний - 44,1% - считает, что курс не превысит 27,00 грн/долл.", - добавили в НБУ.

Опрос проводился с 4 декабря 2019-го по 3 января 2020 года. В опросе приняли участие 697 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей).

Напомним, на 17 января официальный курс гривны установлен на уровне 24,09 грн/доллар.

Украинские Национальные Новости

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