НБУ: бизнес в течение года ожидает курс на уровне 27,43 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Ожидания бизнеса относительно курса гривны в Украине улучшились - в течение года он ожидается на уровне 27,43 грн/доллар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные опроса Национального банка Украины.
"Ожидания относительно курса гривны продолжили улучшаться. Так, в течение следующих 12 месяцев бизнес ожидает курс на уровне 27,43 грн/долл.", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в предыдущем квартале этот показатель составлял 27,96 грн/долл. США.
"Почти половина компаний - 44,1% - считает, что курс не превысит 27,00 грн/долл.", - добавили в НБУ.
Опрос проводился с 4 декабря 2019-го по 3 января 2020 года. В опросе приняли участие 697 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей).
Напомним, на 17 января официальный курс гривны установлен на уровне 24,09 грн/доллар.