Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,09 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 17 січня встановлені на такому рівні:

24.092300 грн за долар;

26.900300 грн за євро;

0.391530 грн за російський рубль;

31.469400 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 16 січня курс всіх вказаних валют зріс.