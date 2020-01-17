Предприятия планируют повышать зарплаты работникам - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В течение ближайшего года большинство опрошенных предприятий в Украине планируют повышать заработные платы своим работникам. Об этом со ссылкой на данные опроса руководителей компаний, которое проводилось в IV квартале 2019 года, сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
"Увеличивается количество компаний (69,2%), которые планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. При этом только 2,2% компаний планирует сократить заработную плату", - говорится в сообщении.
Как указано, высокие ожидания у предприятий перерабатывающей промышленности, а в региональном разрезе - у предприятий Житомирской и Тернопольской областей.
Опрос проводился с 4 декабря 2019-го по 3 января 2020 года. В опросе приняли участие 697 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей).
Напомним, по данным НБУ, бизнес в течение года ожидает курс на уровне 27,43 грн/доллар.