НБУ у 5 разів збільшив обсяги емісії гривні - Данилишин

КИЇВ. 17 січня. УНН. Національний банк України провів у минулому році рекордну емісію через викуп валюти на міжбанку — майже на 200 млрд грн (проти придбаних майже 8 млрд доларів). Про це пише УНН із посиланням на портал нардепа Олександра Дубінського, що наводить слова голови Ради НБУ Богдана Данилишина.