НБУ у 5 разів збільшив обсяги емісії гривні - Данилишин
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Національний банк України провів у минулому році рекордну емісію через викуп валюти на міжбанку — майже на 200 млрд грн (проти придбаних майже 8 млрд доларів). Про це пише УНН із посиланням на портал нардепа Олександра Дубінського, що наводить слова голови Ради НБУ Богдана Данилишина.
За даними видання, це становить сумму у п’ять разів більшу, ніж річні обсяги попередніх років.
“Цифри вражають, особливо коли розумієш, що 70 млрд грн було емітовано лише за один грудень 2019 року. Для порівняння: у 2016-2018 роки через канал викупу валюти на міжбанківському валютному ринку було емітовано до 40 млрд грн на рік. В останні раз такі значні обсяги емісії НБУ здійснював у 2014 році через викуп ОВДП”, — підкреслив Данилишин.
“Які це може мати наслідки враховуючи, що з ВВП зростає повільно, промисловість „падає“? В даний час важко прогнозувати, але хорошого це мало принесе”, — сказав Данилишин.
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Видання пише, що Данилишин зазначив, що при розміщенні депозитних сертифікатів Нацбанк мобілізував 152 млрд грн:
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- терміном на 14 днів — 93,2 млрд грн (залучено 27 грудня);
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- терміном на 1 день — 58,7 млрд грн (в останній робочий день року, 28 грудня).
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“Істотне зростання обсягів залучення гривневої ліквідності на депозитні сертифікати може вплинути на перерахування прибутку до державного бюджету в 2020 році через механізм формування загальних резервів у капіталі в розмірі 10%”, — пояснив голова Ради НБУ.
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“Станом на 31.12.2018 обсяг залучених депозитних сертифікатів НБУ становив 62 млрд грн. Таким чином, формування загальних резервів капіталу за результатами 2019 під впливом фактора росту депозитних сертифікатів становитиме +9 млрд грн (152 млрд грн — 62 млрд грн) * 10%), що зменшить обсяг прибутку до розподілу до державного бюджету України на відповідну суму”, — резюмував Богдан Данилишин.
Нагадаємо, за даними НБУ бізнес протягом року очікує курс на рівні 27,43 грн/долар.