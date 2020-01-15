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Голова Ради НБУ: за підсумками минулого року Україна може збільшити свій ВВП на 3,5%

Київ • УНН

 • 11998 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. За підсумками 2019 року Україна може збільшити свій ВВП на 3,2-3,5%. Про це заявив у Facebook голова Ради НБУ Богдан Данилишин, передає УНН.

“За підсумками 2019 року можемо мати 3,2-3,5% зростання ВВП. Я називаю це підтримувальним ростом. А за рахунок чого воно відбувається? Сільське господарство (Бог дав хороший врожай), нежитлове будівництво і т.д. Це ситуативні фактори. Потенціал розвитку відсутній, додана вартість, інноваційність і наукомісткість ВВП. Де вони? Дуже багато говорять про інвестиційний клімат в Україні і роль бізнес-асоціацій і торгових палат (іноземних) в його формуванні. І МВФ — приклади двох останніх урядів, що працювали від траншу до траншу і робили вигляд, що здійснюють реформи, говорили, що за траншами МВФ в країну масово підуть прямі іноземні інвестиції (ПІІ)”, — написав він.

Він пояснив, що “обсяг ПІІ в Україну в 2014-2018 роках склав 11,5 млрд доларів. З цих інвестицій 62% або 7,1 млрд доларів були спрямовані до банківського сектору переважно у формі переоформлення заборгованості перед материнськими банками в статутний капітал українських банків. Обсяги грошових переказів в Україну за аналогічний період становили 38,2 млрд доларів. Надходження ПІІ у % ВВП скорочується впродовж останніх трьох років і за підсумками 2018 становило 1.8% ВВП, обсяги грошових переказів навпаки зросли з 5,2 млрд доларів (4.8% ВВП) в 2014 році до 11.5 млрд доларів США (8.5% ВВП) у 2018 році”.

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Нагадаємо, держборг України опустився нижче 50% до ВВП.

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