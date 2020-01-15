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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110303 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112918 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111420 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 123586 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103828 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107225 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107498 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131760 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130561 просмотра

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Председатель Совета НБУ: по итогам прошлого года Украина может увеличить свой ВВП на 3,5%

Председатель Совета НБУ: по итогам прошлого года Украина может увеличить свой ВВП на 3,5%

Киев  •  УНН

 • 11996 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. По итогам 2019 года Украина может увеличить свой ВВП на 3,2-3,5%. Об этом заявил в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин, передает УНН.

“По итогам 2019 года можем иметь 3,2-3,5% роста ВВП. Я называю это поддерживающим ростом. А за счет чего оно происходит? Сельское хозяйство (Бог дал хороший урожай), нежилое строительство и т.д. Это ситуативные факторы. Потенциал развития отсутствует, добавленная стоимость, инновационность и наукоемкость ВВП. Где они? Очень много говорят об инвестиционном климате в Украине и роль бизнес-ассоциаций и торговых палат (иностранных) в его формировании. И МВФ — примеры двух последних правительств, которые работали от транша до транша и делали вид, что осуществляют реформы, говорили, что за траншами МВФ в страну массово пойдут прямые иностранные инвестиции (ПИИ)”, — написал он.

Он пояснил, что “объем ПИИ в Украину в 2014-2018 годах составил 11,5 млрд долларов. С этих инвестиций 62% или 7,1 млрд долларов были направлены к банковскому сектору преимущественно в форме переоформления задолженности перед материнскими банками в уставный капитал украинских банков. Объемы денежных переводов в Украину за аналогичный период составили 38,2 млрд долларов. Приток ПИИ в % ВВП сокращается в течение последних трех лет и по итогам 2018 года составил 1.8% ВВП, объемы денежных переводов наоборот выросли с 52 млрд долларов (4.8% ВВП) в 2014 году до 11.5 млрд долларов США (8.5% ВВП) в 2018 году”.

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Напомним, госдолг Украины опустился ниже 50% к ВВП.

Украинские Национальные Новости

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