Председатель Совета НБУ: по итогам прошлого года Украина может увеличить свой ВВП на 3,5%

“По итогам 2019 года можем иметь 3,2-3,5% роста ВВП. Я называю это поддерживающим ростом. А за счет чего оно происходит? Сельское хозяйство (Бог дал хороший урожай), нежилое строительство и т.д. Это ситуативные факторы. Потенциал развития отсутствует, добавленная стоимость, инновационность и наукоемкость ВВП. Где они? Очень много говорят об инвестиционном климате в Украине и роль бизнес-ассоциаций и торговых палат (иностранных) в его формировании. И МВФ — примеры двух последних правительств, которые работали от транша до транша и делали вид, что осуществляют реформы, говорили, что за траншами МВФ в страну массово пойдут прямые иностранные инвестиции (ПИИ)”, — написал он.

Он пояснил, что “объем ПИИ в Украину в 2014-2018 годах составил 11,5 млрд долларов. С этих инвестиций 62% или 7,1 млрд долларов были направлены к банковскому сектору преимущественно в форме переоформления задолженности перед материнскими банками в уставный капитал украинских банков. Объемы денежных переводов в Украину за аналогичный период составили 38,2 млрд долларов. Приток ПИИ в % ВВП сокращается в течение последних трех лет и по итогам 2018 года составил 1.8% ВВП, объемы денежных переводов наоборот выросли с 52 млрд долларов (4.8% ВВП) в 2014 году до 11.5 млрд долларов США (8.5% ВВП) в 2018 году”.

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Напомним, госдолг Украины опустился ниже 50% к ВВП.