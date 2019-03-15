НБУ предлагает изменить правила инкассации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Национальный банк Украины предложил на обсуждение изменения в порядок инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Нацбанк предлагает уточнить некоторые организационные моменты относительно порядка инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине", - говорится в сообщении.
Соответствующие предложения содержит проект постановления Правления Национального банка Украины "Об утверждении Изменений к Инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине", которым вносятся изменения в Инструкции, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 31 марта 2017 № 29.
В частности, предложеный для общественного обсуждения документ уточняет:
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- определение валютных ценностей с учетом последних изменений в валютном законодательстве;
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- размеры максимальных объемов валютных ценностей, которые инкассируются и перевозятся, учитывая рост уровня минимальной заработной платы;
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- форму бланка служебного удостоверения инкассаторов.
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Сообщается, что замечания и предложения к проекту Постановления принимаются до 15 апреля 2019 года на почтовый или электронный адрес Национального банка.
Напомним, НБУ предложил изменения к лицензированию банков.