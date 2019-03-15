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НБУ пропонує змінити правила інкасації

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Національний банк України запропонував на обговорення зміни щодо порядку інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.

НБУ пропонує змінити правила інкасації

"Нацбанк пропонує уточнити деякі організаційні моменти щодо порядку інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в України", - йдеться у повідомленні.

Відповідні пропозиції містить проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні", яким вносяться зміни до  Інструкції, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29.

Зокрема, запропонований для громадського обговорення документ уточнює:

  • визначення валютних цінностей з урахування останніх змін у валютному законодавстві;
  • розміри максимальних обсягів валютних цінностей, що інкасуються та перевозяться, з огляду на зростання рівня мінімальної заробітної плати;
  • форму бланка службового посвідчення інкасаторів.

Повідомляється, що зауваження та пропозиції до проекту Постанови приймаються до 15 квітня 2019 року на поштову або електронну адресу Національного банку.

Нагадаємо, НБУ запропонував зміни до ліцензування банків.

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