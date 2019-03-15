НБУ пропонує змінити правила інкасації
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Національний банк України запропонував на обговорення зміни щодо порядку інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.
"Нацбанк пропонує уточнити деякі організаційні моменти щодо порядку інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в України", - йдеться у повідомленні.
Відповідні пропозиції містить проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні", яким вносяться зміни до Інструкції, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29.
Зокрема, запропонований для громадського обговорення документ уточнює:
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- визначення валютних цінностей з урахування останніх змін у валютному законодавстві;
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- розміри максимальних обсягів валютних цінностей, що інкасуються та перевозяться, з огляду на зростання рівня мінімальної заробітної плати;
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- форму бланка службового посвідчення інкасаторів.
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Повідомляється, що зауваження та пропозиції до проекту Постанови приймаються до 15 квітня 2019 року на поштову або електронну адресу Національного банку.
Нагадаємо, НБУ запропонував зміни до ліцензування банків.