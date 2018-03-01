НБУ прогнозирует возвращение к целевым показателям инфляции в середине 2019 года
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В январе этого года потребительская инфляция ускорилась до 14,1% в годовом измерении, превысив траекторию прогноза Национального банка Украины, высокие темпы инфляции сохранились и в феврале. При этом НБУ считает актуальным прогноз снижения инфляции до 8,9% в 2018 году и ее возвращение к целевому диапазону в середине 2019 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Как отметили в НБУ, высокие темпы инфляции в течение двух месяцев этого года в первую очередь обусловлены более высокими, чем ожидалось, темпами роста цен на продукты питания и услуги. Также к этому привело повышение цен на топливо из-за существенного подорожания нефти на мировых рынках и ослабления гривны в предыдущие месяцы, добавили в регуляторе.
Вместе с тем, "НБУ считает актуальным январский прогноз снижения инфляции до 8,9% в 2018 году и ее возвращения к целевому диапазону в середине 2019 года", указали в Нацбанке.
В то же время, как отмечается инфляционные риски, о которых говорил НБУ в январе при принятии предварительного решения по учетной ставке, все еще остаются актуальными.
Среди таких рисков:
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- высокая уязвимость экономики Украины в связи с тем, что продолжает откладываться получение очередного транша по программе сотрудничества с МВФ;
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- повышенные инфляционные ожидания экономических агентов;
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- существенные темпы роста потребительского спроса.
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Напомним, НБУ четвертый раз подряд повысил учетную ставку.