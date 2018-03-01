НБУ прогнозує повернення до цільових показників інфляції в середині 2019 року

КИЇВ. 1 березня. УНН. У січні цього року споживча інфляція прискорилася до 14,1% у річному вимірі, перевищивши траєкторію прогнозу Національного банку України, високі темпи інфляції збереглися і в лютому. При цьому НБУ вважає актуальним прогноз зниження інфляції до 8,9% у 2018 році та її повернення до цільового діапазону в середині 2019 року, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.