НБУ прогнозує повернення до цільових показників інфляції в середині 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У січні цього року споживча інфляція прискорилася до 14,1% у річному вимірі, перевищивши траєкторію прогнозу Національного банку України, високі темпи інфляції збереглися і в лютому. При цьому НБУ вважає актуальним прогноз зниження інфляції до 8,9% у 2018 році та її повернення до цільового діапазону в середині 2019 року, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.
Як зазначили у НБУ, високі темпи інфляції протягом двох місяців цього року насамперед зумовлені вищими, ніж очікувалося, темпами зростання цін на продукти харчування та послуги. Також до цього призвело підвищення цін на паливо через суттєвіше подорожчання нафти на світових ринках та послаблення гривні у попередні місяці, додали у регуляторі.
Разом з тим, "НБУ вважає актуальним січневий прогноз зниження інфляції до 8,9% у 2018 році та її повернення до цільового діапазону в середині 2019 року", вказали у Нацбанку.
Водночас, як зазначається інфляційні ризики, на яких наголошував НБУ у січні при ухваленні попереднього рішення щодо облікової ставки, все ще залишаються актуальними.
Серед таких ризиків:
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- висока вразливість економіки України у зв’язку з тим, що продовжує відтерміновуватися отримання чергового траншу за програмою співпраці з МВФ;
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- підвищені інфляційні очікування економічних агентів;
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- суттєві темпи зростання споживчого попиту.
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Нагадаємо, НБУ вчетверте поспіль підвищив облікову ставку.