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НБУ прогнозирует значительное подорожание топлива до конца 2024 года

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По прогнозу НБУ, цены на топливо вырастут более чем на 9% до конца 2024 года. Повышение цен связано с исчерпанием запасов, повышением акцизов и ослаблением курса гривны.

До конца года цены на топливо вырастут более чем на 9% и будут высокими в течение всего следующего 2025 года.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ, пишет УНН.

Рост цен на топливо существенно замедлился - в сентябре он составил лишь 6,0% г/г по сравнению с 25,5% в июне, что было ниже ожидаемого. Первый этап повышения акцизов на топливо в основном повлиял на цены сжиженного газа. В то же время низкие цены на нефть и большие запасы топлива на АЗС, созданные перед повышением акцизов, помогли удержать стабильность цен на бензин и дизель.

Однако эффект значительных запасов горючего будет иметь достаточно краткосрочный понижающий эффект на цены. По мере их исчерпания и под влиянием дальнейшего повышения акцизов и эффектов переноса от произошедшего ослабления обменного курса гривни рост цен на топливо ускорится до более 9% в конце 2024 года и будет находиться почти весь 2025 год на высоком уровне.

 Напомним

С 1 сентября 2024 года в Украине повысили акциз на топливо. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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