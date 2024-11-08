НБУ прогнозирует значительное подорожание топлива до конца 2024 года

До конца года цены на топливо вырастут более чем на 9% и будут высокими в течение всего следующего 2025 года.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ, пишет УНН.

Рост цен на топливо существенно замедлился - в сентябре он составил лишь 6,0% г/г по сравнению с 25,5% в июне, что было ниже ожидаемого. Первый этап повышения акцизов на топливо в основном повлиял на цены сжиженного газа. В то же время низкие цены на нефть и большие запасы топлива на АЗС, созданные перед повышением акцизов, помогли удержать стабильность цен на бензин и дизель.

Однако эффект значительных запасов горючего будет иметь достаточно краткосрочный понижающий эффект на цены. По мере их исчерпания и под влиянием дальнейшего повышения акцизов и эффектов переноса от произошедшего ослабления обменного курса гривни рост цен на топливо ускорится до более 9% в конце 2024 года и будет находиться почти весь 2025 год на высоком уровне.

Напомним

С 1 сентября 2024 года в Украине повысили акциз на топливо.