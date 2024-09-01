Підвищення акцизу на пальне, припинення виплат людям, які безкоштовно надавали своє житло переселенцям. Які ще зміни очікують на українців з першого вересня

З першого вересня 2024 року в Україні розпочинається поступове зростання акцизного податку на бензин та дизельне пальне. Також на українців очікує ще декілька важливих змін, пише УНН.

Відповідний законопроект Верховна Рада підтримала у липні цього року. Документ передбачає поступове підвищення ставок акцизів податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі.

З першого вересня розмір акцизного податку становитиме:

– на бензин – 242,6 євро/1 000 л;

– на дизельне паливо: 177,6 євро/1 000 л;

– на скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) – 148 євро/1 000 л.

Поступове підвищення акцизу на пальне триватиме до 2028 року.

З першого вересня перестануть отримувати допомогу українці, які скористалися програмою "Прихисток" та безкоштовно надали своє житло переселенцям. Розмір допомоги, яка надавалася для часткової компенсації для витрат на комунальні послуги становила 900 гривень під час опалювального сезону, 450 гривень – в інші місяці року.

Кошти на це надавали міжнародні донори.

Ще з першого вересня українці, які перебувають в інших країнах зможуть отримати новий закордонний паспорт за допомогою "Укрпошти". Для цього необхідно буде використовувати електронну марку з QR-кодом та сплатити послугу, яка коштуватиме шість доларі, в особистому кабінеті на сайті поштового оператора.

Також першого місяця осені в Україні починається черговий етап обмежень на продаж нікотиновмісних виробів.

Так, товари з нікотином для орального застосування буде заборонено ввозити, транспортувати, зберігати та реалізовувати на території України без наявності акцизної марки. Водночас, залишки нікотиновмісних виробів, які раніше були ввезені в Україну та не мають акцизних марок, можна продавати до першого жовтня 2024 року.