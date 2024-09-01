Повышение акциза на горючее, прекращение выплат людям, которые бесплатно предоставляли свое жилье переселенцам. Какие еще изменения ожидают украинцев с первого сентября

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

1 сентября 2024, 03:37  •  4893 просмотра

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С 1 сентября 2024 года в Украине повышается акциз на топливо. Также прекращается помощь по программе «Приют», появляется возможность получить загранпаспорт через «Укрпочту» и вводятся ограничения на продажу никотиносодержащих изделий.

С первого сентября 2024 года в Украине начинается постепенный рост акцизного налога на бензин и дизельное топливо. Также украинцев ожидает еще несколько важных изменений, пишет УНН.

Соответствующий законопроект Верховная Рада поддержала в июле этого года. Документ предусматривает постепенное повышение ставок акцизов налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.

С первого сентября размер акцизного налога будет составлять:

- на бензин - 242,6 евро/1 000 л;

- на дизельное топливо: 177,6 евро/1 000 л;

- на сжиженный газ (пропан или смесь пропана с бутаном) - 148 евро/1 000 л.

Постепенное повышение акциза на топливо продлится до 2028 года.

С первого сентября перестанут получать помощь украинцы, которые воспользовались программой «Приют» и бесплатно предоставили свое жилье переселенцам. Размер помощи, которая предоставлялась для частичной компенсации для расходов на коммунальные услуги составляла 900 гривен во время отопительного сезона, 450 гривен - в другие месяцы года.

Средства на это предоставляли международные доноры.

Еще с первого сентября украинцы, которые находятся в других странах смогут получить новый загранпаспорт с помощью «Укрпочты». Для этого необходимо будет использовать электронную марку с QR-кодом и оплатить услугу, которая будет стоить шесть долларов, в личном кабинете на сайте почтового оператора.

Также первого месяца осени в Украине начинается очередной этап ограничений на продажу никотиносодержащих изделий.

Так, товары с никотином для орального применения будет запрещено ввозить, транспортировать, хранить и реализовывать на территории Украины без наличия акцизной марки. В то же время, остатки никотиносодержащих изделий, которые ранее были ввезены в Украину и не имеют акцизных марок, можно продавать до первого октября 2024 года.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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