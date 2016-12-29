НБУ продал на валютном аукционе 59,1 млн.долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сегодня во время проведения валютного аукциона по продаже валюты Национальный банк Украины продал 59,1 млн. долларов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НБУ.
Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения составил 87,4 млн. долл., из которых НБУ продал 59,1 млн. долл.
По данным НБУ, минимальный курс торгов по результатам аукциона составил 27,1 грн / долл., Максимальный - 27,25 грн / долл. и средневзвешенный - 27,17 грн / долл.
В то же время по минимальному курсу было продано 8,1% валюты от общего объема удовлетворенных заявок участников.
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины объявил сегодня аукцион по продаже 100 млн долларов США.