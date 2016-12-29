НБУ продав на валютному аукціоні 59,1 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Сьогодні під час проведення валютного аукціону з продажу валюти Національний банк України продав 59,1 млн доларів. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення становив 87,4 млн дол., з яких НБУ продав 59,1 млн дол.
За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 27,1 грн/дол., максимальний — 27,25 грн/дол. та середньозважений — 27,17 грн/дол.
Водночас за мінімальним курсом було продано 8,1% валюти від загального обсягу задоволених заявок учасників.
Як повідомляв УНН, Національний банк України оголосив сьогодні аукціон з продажу 100 млн доларів США.