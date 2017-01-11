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НБУ скрывал информацию о реальном финансовом состоянии "Платинум банка" - А.Завадецкий

НБУ скрывал информацию о реальном финансовом состоянии "Платинум банка" - А.Завадецкий

Киев • УНН

 • 11570 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Согласно международным стандартам финансовой отчетности, "Платинум банк" должен был давно обнародовать результаты стресс-тестирования, которые показали отрицательный капитал этого банка. Об этом в комментарии УНН сообщил бывший директор Департамента регистрационных вопросов и лицензирования, Глава Квалификационной комиссии НБУ Александр Завадецкий.

Из-за юридических ограничений он не смог назвать сумму необходимой докапитализации "Платинум банка", однако отметил, что сумма была уже озвучена в СМИ.

"На мой взгляд, НБУ скрывает эту информацию (сумму отрицательного капитала - ред) из-за наличия конфликта интересов в правлении НБУ, поскольку руководитель пруденциального блока - Рожкова, была руководителем этого банка до прихода в НБУ", - отметил А.Завадецкий.

По его словам, если бы информация о финансовом состоянии "Платинум банка" была обнародована своевременно, Е.Рожкова потеряла бы деловую репутацию и не смогла бы занять руководящую должность в НБУ.

"Своевременное разглашение информации о финансовом состоянии банка должно было бы стать основанием для признания отсутствия деловой репутации у Рожковой, из-за чего она не смогла бы работать на руководящих должностях в НБУ, и вообще в банках.

Записи разговоров Рожковой с руководителями "Платинум банка", которые были обнародованы, подтверждают, что она постоянно и незаконно принимает участие в делах этого банка, что опровергает утверждение Гонтаревой о том, что конфликта интересов у Рожковой нет. Или Гонтарева вводила в заблуждение всех, или Рожкова врала Гонтаревой", - подчеркнул бывший директор Департамента НБУ.

А.Завадецкий также рассказал, какой коррупционный инструмент использует НБУ для дружественных банков.

"НБУ имеет право признать докапитализацию, если установлен законный источник происхождения средств и из этих средств полностью уплачены налоги.

Кроме того, законная докапитализация возможна только при наличии прозрачной структуры собственности, где акционеры банка не признаны без формального владения, а согласованы на основании полного пакета документов.

В определенный момент НБУ создал еще одну возможность докапитализации - финансовая помощь. При финансовой помощи НБУ считает возможным не проверять источники происхождения средств - это специальный инструмент, который был придуман в НБУ для выборочного предоставления возможности определенным банкам докапитализироваться, избегая требований о прозрачности структуры собственности. Данный инструмент по своей сути является коррупционной схемой, поскольку им могут воспользоваться не все кто пожелает, а только те банки, которым руководство НБУ на свое усмотрение позволит воспользоваться таким инструментом.

Относительно "Платинум банка", мне не известно, были ли проверены НБУ источники происхождения средств и уплата налогов, была ли разрешена финансовая помощь", - подчеркнул А.Завадецкий.

А.Завадецкий лишился должности в НБУ из-за требования к "Платинум банку" привести в соответствие структуру собственности.

"Я обратился в правление НБУ с письмом, в котором указывал на необходимость или добиться от банка приведения в соответствие с законом структуры собственности, или вывести с рынка", - рассказал он СМИ. По его словам, после этого обращения Е.Рожкова добилась его увольнения - через реструктуризацию департамента лицензирования.

Кроме того СМИ сообщали, что владельцем существенного участия в ПАО "Платинум банк" признан Борис Кауфман. При этом, по данным СМИ, Б.Кауфман не имеет легальных источников доходов: его владения в ключевом активе, табачном дистрибьюторе "Тедис-Украина", оформлены через убыточные компании, которые не имеют собственных средств (уставный капитал составляет тысячи гривен).

Вместе с тем отрицательный капитал "Платинум банка" составляет более четверти миллиарда гривен.

По данным эксперта в банковской сфере Александра Дубинского, "Платинум банк", при активном содействии со стороны НБУ, пытались докапитализировать за счет кредитного портфеля банка "Михайловский".

"И.о. члена правления Нацбанка Екатерина Рожкова на день банкира делает своему патрону, бизнесмену Борису Кауфману королевский подарок. С помощью четырех (трех внеплановых, и одной плановой) проверок - она "отжимает" для него банк "Михайловский" у владельца сети "Эльдорадо" Виктора Полищука", - написал в Фейсбук эксперт.

При этом, он связывает преследование экс-главы правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко именно с попыткой завладеть кредитным портфелем банка "Михайловский". По его словам, задержание И.Дорошенко иллюстрирует "пищевую цепочку" в этом деле.

"В "Платинум банке" постоянно "рвались" нормативы из-за недостаточности капитала и плохую ликвидность. В свою очередь активы "Михайловского", что представляют собой потребительские кредиты, выданные через сеть "Эльдорадо" - могли эту проблему быстро решить", - пояснил А.Дубинский.

Однако докапитализировать "Платинум банк" не удалось, 11 января он признан неплатежеспособным.

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