НБУ приховував інформацію про реальний фінансовий стан “Платинум банку” – О.Завадецький

Через юридичні обмеження він не зміг назвати суму необхідної докапіталізації “Платинум банку”, проте зазначив, що правдива сума була вже озвучена у ЗМІ.

“На мій погляд, НБУ приховує цю інформацію (суму негативного капіталу – ред) через наявність конфлікту інтересів у правлінні НБУ, оскільки керівник пруденційного блоку – Рожкова, була керівником цього банку до приходу в НБУ”, - зазначив О.Завадецький.

За його словами, якби інформація про фінансовий стан “Платинум банку” була оприлюднена своєчасно, К.Рожкова втратила б ділову репутацію і не змогла б зайняти керівну посаду в НБУ.

“Своєчасне розголошення інформації про фінансовий стан банку повинно було б стати підставою для визнання відсутності ділової репутації у Рожкової, через що вона не змогла би працювати на керівних посадах у НБУ, і взагалі у банках.

Записи розмов Рожкової з керівниками “Платинум банку", які були оприлюднені, підтверджують, що вона постійно та незаконно приймає участь у справах цього банку, що спростовує твердження Гонтаревої про те, що конфлікт інтересів у Рожкової усунуто. Або Гонтарева вводила в оману всіх, або Рожкова брехала Гонтаревій”, - підкреслив колишній директор Департаменту НБУ.

О.Завадецький також розповів, який корупційний інструмент використовує НБУ для дружніх банків.

“НБУ має право визнати докапіталізацію, якщо встановлено законне джерело походження коштів і з цих коштів повністю сплачено податки.

Окрім того, законна докапіталізація можлива тільки при наявності прозорої структури власності, де акціонери банку не визнані без формального володіння, а погоджені на підставі повного пакету документів.

В певний момент НБУ створив ще одну можливість докапіталізації - фінансова допомога. При фінансовій допомозі НБУ вважає можливим не перевіряти джерела походження коштів - це спеціальний інструмент, який був вигаданий в НБУ для вибіркового надання можливості певним банкам докапіталізуватись, уникаючи вимог про прозорість структури власності. Даний інструмент за своєю суттю є корупційною схемою, оскільки ним можуть скористатись не всі хто забажає, а тільки ті банки, яким керівництво НБУ на свій розсуд дозволить скористатись таким інструментом.

Щодо Платинум банку, мені не відомо, чи були перевірені НБУ джерела походження коштів та сплата податків, чи була дозволена фінансова допомога”, - наголосив О.Завадецький.

О.Завадецький позбувся посади в НБУ через вимогу до “Платинум банку” привести у відповідність структуру власності.

“Я звернувся до правління НБУ з листом, в якому вказував на необхідність або добитися від банку приведення у відповідність до закону структури власності, або вивести його з ринку ", - розповів він ЗМІ. За його словами, після цього звернення К. Рожкова домоглася його звільнення - через реструктуризацію департаменту ліцензування.

Крім того ЗМІ повідомляли, що власником істотної участі в ПАТ “Платинум банк” визнано Бориса Кауфмана. При цьому, за даними ЗМІ, Б.Кауфман не має легальних джерел доходів: його володіння в ключовому активі, тютюновому дистриб'юторі "Тедіс-Україна", оформлено через збиткові компанії, які не мають власних коштів (статутний капітал становить тисячі гривень).



Разом з тим негативний капітал “Платинум банку” становить більше чверті мільярда гривень.



За даними експерта в банківській сфері Олександра Дубинського, “Платинум банк”, за активного сприяння з боку НБУ, намагалися докапіталізувати за рахунок кредитного портфелю банку “Михайлівський”.

“В.о. члена правління Нацбанку Катерина Рожкова на день банкіра робить своєму патрону, бізнесменові Борису Кауфману королівський подарунок. За допомогою чотирьох (трьох позапланових, і однією планової) перевірок — вона “віджимає” для нього банк “Михайлівський” у власника мережі “Ельдорадо” Віктора Поліщука ”, - написав у Фейсбук експерт.

При цьому, він пов’язує переслідування екс-голови правління банку “Михайлівський” Ігоря Дорошенко саме зі спробою заволодіти кредитним портфелем банку “Михайлівський”. За його словами, затримання І.Дорошенко ілюструє “харчовий ланцюжок” в цій справі.

“У Платинум Банку постійно “рвалися” нормативи через недостатність капіталу і погану ліквідність. У свою чергу активи “Михайлівського”, що представляють собою споживчі кредити, видані через мережу “Ельдорадо” — могли цю проблему швидко вирішити ”, - пояснив О.Дубинський.

Однак докапіталізувати “Платинум банк” не вдалося, 11 січня він визнаний неплатоспроможним.

