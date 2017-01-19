НБУ ужесточил требования к инкассаторским фирмам
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Национальный банк Украины ужесточил требования к юридическим лицам, осуществляющим предоставление банкам услуг по инкассации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Правление Национального банка Украины 16 января 2017 года приняло постановление №4 "Об утверждении Изменений к Положению о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации".
В ведомстве пояснили, что принятие соответствующего постановления обусловлено необходимостью уточнения требований к порядку выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 24 декабря 2015 № 926.
"Этот документ был принят с целью усиления требований к юридическим лицам, осуществляющим предоставление банкам услуг по инкассации, и содействия максимально прозрачного осуществления такой деятельности", - говорится в сообщении.
В частности, постановлением №4 предусмотрено предоставление документов для оценки деловой репутации руководителя подразделения инкассации, предоставление документов, анализ которых позволит сделать выводы относительно прозрачной структуры собственности юридического лица, предоставления документов, характеризующих финансовое состояние юридического лица и свидетельствующих легальность происхождения средств, привлеченных для создания материально-технического обеспечения деятельности по предоставлению банкам услуг по инкассации.
Также Постановлением № 4 определен порядок выдачи лицензии на основе принятия решения Правления Национального банка Украины, а также получения копии, в случае ее потери или повреждения и тому подобное.
Постановление № 4 вступает в силу с 20 января 2017 года.