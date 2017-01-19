НБУ посилив вимоги до інкасаторських фірм
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Національний банк України посилив вимоги до юридичних осіб, що здійснюють надання банкам послуг з інкасації. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Правління Національного банку України 16 січня 2017 року прийняло постанову №4 “Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації”.
У відомстві пояснили, що прийняття відповідної постанови зумовлено необхідністю уточнення вимог до порядку видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926.
“Цей документ було ухвалено з метою посилення вимог до юридичних осіб, що здійснюють надання банкам послуг з інкасації, та сприяння максимально прозорому здійсненню такої діяльності”, — сказано в повідомленні.
Зокрема, постановою №4 передбачено надання документів для оцінки ділової репутації керівника підрозділу інкасації, надання документів, аналіз яких дасть змогу зробити висновки щодо прозорої структури власності юридичної особи, надання документів, що характеризують фінансовий стан юридичної особи та засвідчують легальність походження коштів, залучених для створення матеріально-технічного забезпечення діяльності щодо надання банкам послуг з інкасації.
Також Постановою № 4 визначено порядок видачі ліцензії на основі прийняття рішення Правління Національного банку України, а також отримання копії, у разі її втрати або пошкодження тощо.
Постанова № 4 набирає чинності з 20 січня 2017 року.