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НБУ подал жалобы на судей из-за их поведения во время рассмотрения дел о национализации ПриватБанка

Киев • УНН

 • 8780 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Национальный банк подал две жалобы на судей за неподобающее поведение во время рассмотрения дел о национализации ПриватБанка, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

НБУ подал жалобы на судей из-за их поведения во время рассмотрения дел о национализации ПриватБанка

“Национальный банк 10 и 12 июня подал в Высший совет правосудия дисциплинарные жалобы на судей Окружного административного суда г. Киева Качура И.А., Келеберда В.И., Амельохина В.В. и судью Печерского районного суда города Киева Пидпалого В.В.”, — указано в сообщении.

Напомним, 18 апреля судьи Окружного админсуда г. Киева по иску Коломойского И.В. приняли решение о признании незаконным и отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ “Приватбанк” с рынка с участием государства. 20 апреля судья Печерского райсуда Киева Пидпалый В.В. разорвал договор личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Национальный банк считает ненадлежащим поведение судей при рассмотрении указанных дел, поскольку в их действиях усматривается:

  • безосновательное затягивание или непринятие мер по рассмотрению дела в срока, установленного законом;
  • нарушение принципов равенства всех участников судебного процесса перед законом и судом;
  • нарушение правил юрисдикции.

“Национальный банк обращает внимание, что между открытием Окружным админсудом Киева судебного производства по иску Коломойского И.В. (14 июня 2017 года) и принятием решения (18 апреля 2019 года) прошло 22 месяца. Итак, судьями были нарушены сроки рассмотрения административного дела ввиду того, что суд должен начать рассмотрение по существу не позднее чем через 60 дней со дня открытия производства по делу, а в случае продления срока предварительного производства — не позднее следующего дня со дня окончания такого срока. В то же время суд рассматривает дело по существу в течение 30 дней со дня начала рассмотрения дела по существу”, — сообщили в НБУ.

Относительно действий судьи Печерского райсуда Киева Национальный банк отмечает следующее: после принятия 20 апреля соответствующего решения судья Пидпалый В.В. до сих пор не сдал полный текст решения по делу, хотя составления полного решения суда может быть отложено на срок не более 10 дней со дня окончания разбирательства. Национальный банк уже трижды подавал в канцелярию суда ходатайство о выдаче полного текста, однако никакого ответа по этому поводу не поступало.

“К тому же, по мнению НБУ, в действиях судьи усматривается существенное нарушение норм процессуального права, что привело к нарушению правил юрисдикции, ведь спор по договорам поручительства, сторонами которого являются юридические лица, подлежит рассмотрению по правилам хозяйственного судопроизводства, а не гражданского. Учитывая указанные обстоятельства Национальный банк просит Высший совет правосудия привлечь указанных судей к дисциплинарной ответственности”, — добавили в НБУ.

Напоминаем, в НБУ отреагировали на очередную попытку запретить Рожковой выполнять должностные обязанности.

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