НБУ повысил учетную ставку до 17,5%

"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 17,5% годовых с 13 июля 2018 года, чтобы вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона в 2019 году", - отметил Смолий.

В НБУ считают, что снижение инфляции до цели может оказаться под угрозой из-за действия ряда факторов - дальнейшего оживления внутреннего спроса, активной трудовой миграции, усиления рисков в отношении получения очередного транша МВФ и другого связанного финансирования, высоких инфляционных ожиданий, снижения интереса инвесторов к активам развивающихся стран.

"Более жесткая монетарная политика будет нивелировать их влияние и способствовать снижению инфляции до 5,8% на конец следующего года и до 5% в 2020 году", - добавил Смолий.

Напомним, из-за возможного сезонного повышения потребительской инфляции в октябре-декабре в НБУ не уверены, что годовая инфляция снизится до 6% ± 2 п. п., как это заложено в целях Нацбанка.