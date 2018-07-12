НБУ підвищив облікову ставку до 17,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Національний банк вирішив підвищити облікову ставку до 17,5% річних. Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Яків Смолій, передає УНН.
“Правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку до 17,5% річних з 13 липня 2018 року, щоб повернути інфляцію у межі цільового діапазону у 2019 році”, — зазначив Смолій.
У НБУ вважають, що зниження інфляції до цілі може опинитися під загрозою через дію низки чинників — подальше пожвавлення внутрішнього попиту, активну трудову міграцію, посилення ризиків щодо отримання чергового траншу МВФ та іншого пов’язаного фінансування, зависокі інфляційні очікування, зниження інтересу інвесторів до активів країн, що розвиваються.
“Більш жорстка монетарна політика нівелюватиме їх вплив та сприятиме зниженню інфляції до 5,8% на кінець наступного року і до 5% у 2020 році”, — додав Смолій.
Нагадаємо, через можливе сезонне підвищення споживчої інфляції у жовтні-грудні у НБУ не впевнені, що річна інфляція знизиться до 6% ± 2 п. п, як це закладено у цілях Нацбанку.