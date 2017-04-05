НБУ повысил максимальную сумму покупки валюты для населения до 150 тыс. грн

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53459 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105427 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162354 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119313 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118261 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113502 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104920 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107244 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103724 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НБУ повысил максимальную сумму покупки валюты для населения до 150 тыс. грн

НБУ повысил максимальную сумму покупки валюты для населения до 150 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 13966 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Национальный банк Украины повысил максимальную сумму покупки валюты населением до 150 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

“Национальный банк продолжает существенно смягчать ограничения на продажу наличной иностранной валюты населению, которое стало уже менее действенной мерой стабилизации рынка из-за его длительного применения. До сих пор население имело возможность покупать валюту на сумму не более 12 тыс. гривен в эквиваленте одному лицу в день. Отныне Национальный банк повысил эту максимальную сумму до 150 тыс. гривен, то есть к сумме, сверх которой финансовые операции с наличными подлежат обязательному финансовому мониторингу”, - говорится в сообщении.

Кроме того, Нацбанк смягчил требование к обязательной продажи поступлений в Украину в иностранной валюте.

“Отныне юридические лица должны будут продавать не 65%, а 50% своих валютных поступлений”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот шаг направлен на дальнейшее содействие экспортной деятельности украинских предприятий, которые нуждаются в импорте для производства продукции, которая впоследствии продается за границу. Это позволит уменьшить для таких предприятий курсовые риски и ускорить проведение внешнеторговых операций. В то же время, как сообщает НБУ, это ослабление не приведет к сокращению предложения валюты на межбанковском рынке, ведь сегодня предприятия добровольно продают гораздо больше валютной поступлений, чем обязаны, — более 90%.

Напомним, в НБУ рассказали, когда ожидают получения очередного транша МВФ.

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