НБУ підвищив максимальну суму купівлі валюти для населення до 150 тис. грн

“Національний банк продовжує суттєво пом’якшувати обмеження на продаж готівкової іноземної валюти населенню, яке стало вже менш дієвим заходом стабілізації ринку через його тривале застосування. Досі населення мало можливість купувати валюту на суму не більше 12 тис. гривень в еквіваленті одній особі в день. Відтепер Національний банк підвищив цю максимальну суму до 150 тис. гривень, тобто до суми, понад яку фінансові операції з готівкою підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу”, — сказано у повідомленні.

Окрім того, Нацбанк пом’якшив вимогу до обов’язкового продажу надходжень в Україну в іноземній валюті.

“Відтепер юридичні особи повинні будуть продавати не 65%, а 50% своїх валютних надходжень”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що цей крок спрямований на подальше сприяння експортній діяльності українських підприємств, які мають потребу в імпорті для виробництва продукції, що згодом продається за кордон. Це дозволить зменшити для таких підприємств курсові ризики і прискорити проведення зовнішньоторговельних операцій. Водночас, як повідомляє НБУ, це послаблення не призведе до скорочення пропозиції валюти на міжбанківському ринку, адже сьогодні підприємства добровільно продають набагато більше валютної надходжень, ніж зобов’язані, — понад 90%.

Нагадаємо, у НБУ розповіли, коли очікують отримання чергового траншу МВФ.