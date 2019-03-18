НБУ повысил справочный курс доллара

Согласно сообщению, справочный курс доллара США на 12:00 составил 27,1285 гривен за доллар, что на 12 копеек выше, чем курс, установленный 14 марта (27,0037 за доллар).



Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривни к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке операциях по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.



Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 18 марта 2019 по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 6 копеек до 27,12 грн / доллар, курс покупки до 27,07 гривен за доллар. Курс евро в продажи вырос на 9 копеек до 30,76 гривен за евро.



Стоит отметить, что в обменных пунктах стоимость доллара в продаже, по сравнению с предыдущим рабочим днем, выросла на 7 копеек до 27,22 гривен, покупки на 12 копеек - 26,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 30,92 гривен за евро.



Ранее сообщал УНН, что Национальный банк Украины предлагает изменить порядок инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков.