НБУ повысил справочный курс доллара
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Справочное значение курса доллара на сегодня, 18 марта, составило 27,12 гривен за доллар США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Национальный банк Украины.
Согласно сообщению, справочный курс доллара США на 12:00 составил 27,1285 гривен за доллар, что на 12 копеек выше, чем курс, установленный 14 марта (27,0037 за доллар).
Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривни к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке операциях по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.
Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 18 марта 2019 по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 6 копеек до 27,12 грн / доллар, курс покупки до 27,07 гривен за доллар. Курс евро в продажи вырос на 9 копеек до 30,76 гривен за евро.
Стоит отметить, что в обменных пунктах стоимость доллара в продаже, по сравнению с предыдущим рабочим днем, выросла на 7 копеек до 27,22 гривен, покупки на 12 копеек - 26,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 30,92 гривен за евро.
Ранее сообщал УНН, что Национальный банк Украины предлагает изменить порядок инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков.