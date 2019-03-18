НБУ підвищив довідковий курс долара

Згідно із повідомленням, довідковий курс доллара США на 12:00 склав 27,1285 гривень за долар, що на 12 копійок вище, ніж курс, встановлений 14 березня (27,0037 за долар).



Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.



Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 18 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 27,12 грн/долар, курс купівлі до 27,07 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 30,76 гривень за євро.



Варто зазначити, що в обмінних пунктах вартість долара у продажу, в порівнянні з попереднім робочим днем, зросла на 7 копійок до 27,22 гривень, купівлі на 12 копійок - 26,97 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 30,92 гривень за євро.



Раніше УНН повідомляв, що Національний банк України пропонує змінити порядок інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків.