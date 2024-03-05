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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НБУ оставил перечень системно важных банков без изменений: список

НБУ оставил перечень системно важных банков без изменений: список

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 11:00  •  11683 просмотра

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Национальный банк подтвердил, что перечень системно важных банков остался неизменным с 2023 года - 15 банков сохранили свой статус.

Национальный банк подтвердил статус "системно важный" для 15 банков, изменений по сравнению с 2023 годом не произошло, пишет УНН.

Детали

По результатам ежегодных показателей деятельности банков, перечень системно важных банков (СВБ) остался без изменений, указали в НБУ.

Системно важный банк формирует буфер системной важности в пределах 1-2% от общего объема риска.

В первую категорию вошли (1,0%):

- АО "ПУМБ",

- АТ "УКРСИББАНК",

- АТ "ОТП БАНК",

- АТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК",

- АТ "СЕНС БАНК".

Во вторую (1,5%):

- АО "Укрэксимбанк",

- АО "Ощадбанк",

- АТ "ТАСКОМБАНК",

- АТ "УНИВЕРСАЛ БАНК",

- АБ "УКРГАЗБАНК",

- АО "Райффайзен Банк".

В третью (2,0%):

- АО КБ "ПриватБанк".

Во время второго этапа проверки в список системной важности было добавлено:

- АТ "КРЕДОБАНК";

- АО "А-БАНК";

- Акционерный банк "Пивденный".

Напомним,

Правительство Украины привлекло более 34 миллиардов гривен от продажи облигаций внутреннего государственного займа в январе-феврале 2024 года, превысив объемы погашения более чем на 20 миллиардов гривен.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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НБУ залишив перелік системно важливих банків без змін: список
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