НБУ оставил перечень системно важных банков без изменений: список
Киев • УНН
Национальный банк подтвердил, что перечень системно важных банков остался неизменным с 2023 года - 15 банков сохранили свой статус.
Национальный банк подтвердил статус "системно важный" для 15 банков, изменений по сравнению с 2023 годом не произошло, пишет УНН.
Детали
По результатам ежегодных показателей деятельности банков, перечень системно важных банков (СВБ) остался без изменений, указали в НБУ.
Системно важный банк формирует буфер системной важности в пределах 1-2% от общего объема риска.
В первую категорию вошли (1,0%):
- АО "ПУМБ",
- АТ "УКРСИББАНК",
- АТ "ОТП БАНК",
- АТ "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК",
- АТ "СЕНС БАНК".
Во вторую (1,5%):
- АО "Укрэксимбанк",
- АО "Ощадбанк",
- АТ "ТАСКОМБАНК",
- АТ "УНИВЕРСАЛ БАНК",
- АБ "УКРГАЗБАНК",
- АО "Райффайзен Банк".
В третью (2,0%):
- АО КБ "ПриватБанк".
Во время второго этапа проверки в список системной важности было добавлено:
- АТ "КРЕДОБАНК";
- АО "А-БАНК";
- Акционерный банк "Пивденный".
Напомним,
Правительство Украины привлекло более 34 миллиардов гривен от продажи облигаций внутреннего государственного займа в январе-феврале 2024 года, превысив объемы погашения более чем на 20 миллиардов гривен.
НБУ оставил перечень системно важных банков без изменений: список
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