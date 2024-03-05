НБУ залишив перелік системно важливих банків без змін: список
Київ • УНН
Національний банк підтвердив, що перелік системно важливих банків залишився незмінним з 2023 року - 15 банків зберегли свій статус.
Національний банк підтвердив статус "системно важливий" для 15 банків, змін проти 2023 року не відбулося, пише УНН.
Деталі
За результатами щорічних показників діяльності банків, перелік системно важливих банків (СВБ) залишився без змін, вказали у НБУ.
Системно важливий банк формує буфер системної важливості в межах 1-2% від загального обсягу ризику.
До першої категорії увійшли (1,0%)
• АТ "ПУМБ",
• АТ "УКРСИББАНК",
• АТ "ОТП БАНК",
• АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК",
• АТ "СЕНС БАНК".
До другої (1,5%):
• АТ "Укрексімбанк",
• АТ "Ощадбанк",
• АТ "ТАСКОМБАНК",
• АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК",
• АБ "УКРГАЗБАНК",
• АТ "Райффайзен Банк".
До третьої ( 2,0%)
• АТ КБ "ПриватБанк".
Під час другого етапу перевірки до списку системної важливості було додано:
• АТ "КРЕДОБАНК";
• АТ "А-БАНК";
• Акціонерний банк "Південний".
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