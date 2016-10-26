НБУ купил на валютном аукционе 30 млн долл.

"Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения составил 40,4 млн долл., из которых НБУ приобрел 30 млн долл.", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, минимальный курс торгов по результатам аукциона составил 25,5750 грн/долл., максимальный - 25,5900 грн/долл. и средневзвешенный - 25,5856 грн/долл.

В то же время, по максимальному курсу было приобретено 56,3% валюты от общего объема удовлетворенных заявок участников - 16,89 млн долл.

Как сообщал УНН, 25 октября во время проведения валютного аукциона по покупке валюты Национальный банк Украины приобрел 15,8 млн долл.