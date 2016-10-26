НБУ купив на валютному аукціоні 30 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні, 26 жовтня під час проведення валютного аукціону з купівлі валюти Національний банк України придбав 30 млн дол., — 74,3% загального обсягу поданих заявок суб’єктами ринку. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
“Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення становив 40,4 млн дол., з яких НБУ придбав 30 млн дол. ”, - йдеться у повідомленні.
За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 25,5750 грн/дол., максимальний — 25,5900 грн/дол. та середньозважений — 25,5856 грн/дол.
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Водночас, за максимальним курсом було придбано 56,3% валюти від загального обсягу задоволених заявок учасників — 16,89 млн дол.
Як повідомляв УНН, 25 жовтня під час проведення валютного аукціону з купівлі валюти Національний банк України придбав 15,8 млн дол.