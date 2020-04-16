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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 24689 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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НБУ: количество новых вакансий обнулилось, бизнес ожидает сокращение производства

НБУ: количество новых вакансий обнулилось, бизнес ожидает сокращение производства

Киев  •  УНН

 • 13756 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Украинский бизнес сегодня ожидает сокращения объемов производства и объемов продаж, в то время как количество новых вакансий почти отсутствует. Об этом по итогам первого месяца карантина сообщила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова в видеообращении, передает УНН.

“Прошел первый месяц карантина. Что имеем в итоге. Ожидаемо, что настроения бизнеса ухудшились. На сегодняшний день, несмотря на большую кучу прогнозов относительно рецессии мировой экономики, наш украинский бизнес также ожидает сокращение объемов производства и объемов продаж. Конечно, это не могло не отразиться на рынке труда. К сожалению, количество новых вакансий обнулилось, оно почти отсутствует. Несмотря на то предприниматели и владельцы бизнеса пытаются сохранить рабочие места и не увольнять людей, очень большое количество людей, к сожалению, сожалению частично потеряло доход”, — сказала Рожкова.

В то же время она напомнила, что сегодня банки предоставляют кредитные каникулы но не сокращают кредитные лимиты по картам и по овердрафтам.

“Большинство банков понимая ситуацию идет навстречу населению, предпринимателям, бизнеса”, — добавила она.

Как сообщал УНН, накануне правительство решило расширить программу “Доступные кредиты” для малого бизнеса.

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