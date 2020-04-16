НБУ: количество новых вакансий обнулилось, бизнес ожидает сокращение производства
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Украинский бизнес сегодня ожидает сокращения объемов производства и объемов продаж, в то время как количество новых вакансий почти отсутствует. Об этом по итогам первого месяца карантина сообщила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова в видеообращении, передает УНН.
“Прошел первый месяц карантина. Что имеем в итоге. Ожидаемо, что настроения бизнеса ухудшились. На сегодняшний день, несмотря на большую кучу прогнозов относительно рецессии мировой экономики, наш украинский бизнес также ожидает сокращение объемов производства и объемов продаж. Конечно, это не могло не отразиться на рынке труда. К сожалению, количество новых вакансий обнулилось, оно почти отсутствует. Несмотря на то предприниматели и владельцы бизнеса пытаются сохранить рабочие места и не увольнять людей, очень большое количество людей, к сожалению, сожалению частично потеряло доход”, — сказала Рожкова.
В то же время она напомнила, что сегодня банки предоставляют кредитные каникулы но не сокращают кредитные лимиты по картам и по овердрафтам.
“Большинство банков понимая ситуацию идет навстречу населению, предпринимателям, бизнеса”, — добавила она.
Как сообщал УНН, накануне правительство решило расширить программу “Доступные кредиты” для малого бизнеса.