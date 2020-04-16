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НБУ: кількість нових вакансій обнулилась, бізнес очікує скорочення виробництва

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Український бізнес на сьогодні очікує скорочення обсягів виробництва та обсягів продажу, в той час як кількість нових вакансій майже відсутня. Про це за підсумками першого місяця карантину повідомила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова у відеозверненні, передає УНН.

“Минув перший місяць карантину. Що маємо у підсумку. Очікувано, що настрої бізнесу погіршились. На сьогоднішній день, не зважаючи на велику купу прогнозів щодо рецесії світової економіки, наш український бізнес також очікує скорочення обсягів виробництва та обсягів продажу. Звичайно, це не могло не відбитись на ринку праці. Нажаль, кількість нових вакансій обнулилась, вона майже відсутня. Попри те що підприємці і власники бізнесу намагаються зберегти робочі місця і не звільняти людей, дуже велика кількість людей, нажаль, частково втратила дохід”, — сказала Рожкова.

Водночас вона нагадала, що на сьогодні банки надають кредитні канікули та не скорочують кредитні ліміти за картками і за овердрафтами.

“Більшість банків розуміючи ситуацію йде назустріч населенню, підприємцям, бізнесу”, — додала вона.

Як повідомляв УНН, напередодні уряд вирішив розширити програму “Доступні кредити” для малого бізнесу.

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