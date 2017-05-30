НБУ частично либерализировал валютный рынок

“Национальный банк продолжает либерализацию валютного регулирования, ослабляя ограничения, которые потеряли свою действенность и смягчение которых не приведет к дестабилизации ситуации на межбанковском и наличном сегментах валютного рынка. Очередные шаги регулятора в этом направлении стало возможным благодаря длительной благоприятной ситуации на валютном рынке и сбалансированности инфляционных рисков”, — говорится в сообщении.

В частности отменяется запрет на покупку иностранной валюты при наличии у клиента собственных средств на счетах в сумме, превышающей 100 тыс. долларов США в эквиваленте. Ранее, при условии превышения указанной суммы, клиент должен выполнять обязательства за счет собственной иностранной валюты.

Также снимаются ограничения для физических лиц на перевод средств за пределы Украины для неторговых операций. Ранее они были ограничены суммой не более 150 тыс. грн в месяц (за исключением некоторых случаев).

Кроме того, банкам разрешено осуществлять операции по обмену иностранной валюты без ограничений относительно группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов как на межбанковском, так и на международном валютном рынке. До сих пор операции по обмену осуществлялись исключительно в пределах одной группы Классификатора, за исключением операций, осуществляемых: на межбанковском и международных валютных рынках для выполнения обязательств по импортным договорам, а также на международных валютных рынках по покупке иностранной валюты 1-й группы Классификатора за иностранную валюту других групп.

“Снятие указанных ограничений позволит банкам и их клиентам гибко управлять собственной ликвидностью и положительно повлияет на регулирование валютной позиции банков”, — отмечается в сообщении.