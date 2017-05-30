НБУ частково лібералізував валютний ринок

“Національний банк продовжує лібералізацію валютного регулювання, послаблюючи обмеження, які втратили свою дієвість та пом’якшення яких не призведе до дестабілізації ситуації на міжбанківському та готівковому сегментах валютного ринку. Чергові кроки регулятора у цьому напрямку стало можливим завдяки тривалій сприятливій ситуації на валютному ринку і збалансованості інфляційних ризиків”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема скасовується заборона на купівлю іноземної валюти у разі наявності у клієнта власних коштів на рахунках у сумі, що перевищує 100 тис. доларів США в еквіваленті. Раніше, за умови перевищення вказаної суми, клієнт мав виконувати зобов’язання за рахунок власної іноземної валюти.

Також знімаються обмеження для фізичних осіб на переказ коштів за межі України для неторгівельних операцій. Раніше вони були обмежені сумою не більше 150 тис. грн на місяць (за винятком деяких випадків).

Окрім того, банкам буде дозволено здійснювати операції з обміну іноземної валюти без обмежень щодо групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів як на міжбанківському, так і на міжнародному валютному ринку. Досі операції з обміну здійснювалися виключно в межах однієї групи Класифікатора, за винятком операцій, які здійснюються: на міжбанківському та міжнародних валютних ринках для виконання зобов’язань за імпортними договорами, а також на міжнародних валютних ринках з купівлі іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора за іноземну валюту інших груп.

“Зняття вказаних обмежень дозволить банкам та їх клієнтам гнучкіше керувати власною ліквідністю і позитивно вплине на регулювання валютної позиції банків”, — зазначається у повідомленні.